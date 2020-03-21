  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek, karantinaya alınacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek, karantinaya alınacak
İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli
Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan alçak paylaşım! Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan alçak paylaşım!
İtalya’da 793 kişi daha hayatını kaybetti İtalya’da 793 kişi daha hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama
Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Eşi ile yufka açan adama destek mesajları yağdı Eşi ile yufka açan adama destek mesajları yağdı
Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım durduruldu Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım durduruldu
MSB: TSK'nın maske imalatı hızla devam ediyor MSB: TSK'nın maske imalatı hızla devam ediyor
İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü
15 dakikada sonuç alınabilen koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı 15 dakikada sonuç alınabilen koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı
Çinliler Türkiye’de çalışma izninde ilk 10’da yer alıyor Çinliler Türkiye’de çalışma izninde ilk 10’da yer alıyor
İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu
İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü
Çanakkale'de balık sevdası 'koronavirüs' dinlemedi Çanakkale'de balık sevdası 'koronavirüs' dinlemedi
Kongo'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Kongo'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon lira gönderildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon lira gönderildi
Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir' Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir'
Van'da kul hakkından çekinmeyenlerin kullandıkları hileli Çin malı teraziler, iş makinasıyla ezildi Van'da kul hakkından çekinmeyenlerin kullandıkları hileli Çin malı teraziler, iş makinasıyla ezildi
Uyarıları dinlemeyen İstanbullular güneşli havayı da görünce soluğu sahilde aldı Uyarıları dinlemeyen İstanbullular güneşli havayı da görünce soluğu sahilde aldı
"Beyaz zambaklar ülkesi" Finlandiya’da koronavirüsten ilk ölüm "Beyaz zambaklar ülkesi" Finlandiya’da koronavirüsten ilk ölüm

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mart 2020 Cumartesi 21:08:41 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 21:18:07

İngiltere'den duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi. O fotoğraflar, sosyal medyada birçok kez paylaşılırken; sosyal medya kullanıcıları, insanlığın düştüğü bu durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.

İngiltere’nin Norfolk kentinde yaşayan Ray (81) ve Theresa (81), torunlarının çocuklarını karantina altında oldukları evlerinin cam kapısının arkasından sevdi. Koronavirüst salgınının risk grubunda yer alan Ray ve Theresa’nın torunu Vickie (30), iki çocuğunu alarak Ray ve Theresa’yı görmeye gitti. Cam kapının arkasından torunlarının çocuklarını seven Ray ve Theresa, özlemlerini gidermek için çocukların bir süre bahçede oynamasını yine cam kapının arkasından seyretti.  

'İŞE GİTMEMİZ GEREKMİYOR, BU YÜZDEN KABULLENELİM'

İngiliz medyasında konuşan Ray, “Bazı insanlar bu konuda tedbirsiz davranıyorlar ancak biz değil. Ayrıca, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yük olmamak bizim görevimizdir. İşe gitmemiz gerekmiyor, bu yüzden bunu kabul edelim” ifadelerini kullandı. Ray, risk grubunda olan yaşlıları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER