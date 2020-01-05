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05 Ocak 2020 Pazar 14:28:41 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 14:38:39

İngiltere'den dikkat çeken açıklama: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak, Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa olarak nitelendirdi. ABD'nin eylemini anlıyoruz diyen İngiliz Bakan, "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak" açıklamasında bulundu.

 İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.      

Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.      

"BÖLGEDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.      

 "Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz." diyen Raab, bundan sadece teröristlerin yararlanacağını söyledi.      

İNGİLİZ BAKAN ABD'YE GİDİYOR

Cuma gününden bu yana Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile temas halinde bulunduğunu aktaran Raab, perşembe günü de yüz yüze görüşme için Washington'a gideceğini açıkladı.      

İngiltere, dün vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.      

 

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