  • Bist 100
    87888.3
  • Dolar
    6,4382
  • Euro
    7,1902
  • Altın
    308,1300
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?) Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)
Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var
İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı
Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi
Benzine 7 kuruş zam yapılacak Benzine 7 kuruş zam yapılacak
Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı
Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi
AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve konusu nedir? (TRT1 Ya İstiklal Ya Ölüm 2.yeni bölüm fragmanı) Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve konusu nedir? (TRT1 Ya İstiklal Ya Ölüm 2.yeni bölüm fragmanı)
AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi AB'den koronavirüs kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi
Koronavirüs aşısı için önemli açıklama! ABD'deki Türk bilim insanı tarih verdi Koronavirüs aşısı için önemli açıklama! ABD'deki Türk bilim insanı tarih verdi
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 93'e ulaştı! Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 93'e ulaştı!
İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı
İlk koronavirüs vakası Somali ve Benin'de de görüldü İlk koronavirüs vakası Somali ve Benin'de de görüldü
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri genelgesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri genelgesini yayınladı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Bahar Kalkanı'nda düşmanı tarumar eden Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı Bahar Kalkanı'nda düşmanı tarumar eden Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı
Almanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı Almanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı
Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Tam bir kararlılık içindeyiz Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Tam bir kararlılık içindeyiz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 19:38:45 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 19:58:11

Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi

Dünya koronavirüsün etkilerini azaltmak için bir bir sınırları kapatıyor, uçuşları azaltıyor, mümkün olduğunca farklı ülkelerin vatandaşları ile teması en aza indirmeye çalışıyor. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlara sağlık hizmetine başvurmadan eve kapanma tavsiyesinde bulundu.

Alınan önlemlerle virüsün daha fazla kişiyi etkilemesinin önüne geçilmek isteniyor. Virüse karşı harekete geçenler devletlerle sınırlı kalmıyor. Dünya çapında faaliyet gösteren şirketler ardı ardına evden çalışma kararı alırken, bazıları mağazalarını kapatarak virüsten korunmaya çalışıyor. NHS internet sitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rehberinde, yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmaları istendi.

Bu belirtileri bulunanların doktora veya hastaneye başvurmaması istenen rehberde, İngilizlere sadece durumlarının ağırlaşması veya 7 günde iyileşmemesi halinde telefonda acil sağlık tavsiyesi verilen "111" numarasını aramaları salık verildi.

Rehberde, vatandaşlara ilk aşamada Kovid-19 testi yapılmayacağı, kendilerini eve kapamalarının yeterli olacağı vurgulandı.

"4 AYA KADAR EVE KAPANMA"

İngiltere’de hükumetin de 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara kendilerini 4 aya kadar eve kapanmalarını tavsiyeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz hükumeti, salgının ağırlaşması halinde yoğun bakıma ihtiyaç duyacak hastaların sayısının on binleri bulmasını bekliyor. Hükumet, bu senaryoya hazırlık kapsamında, ülkedeki tıbbi ekipman üreticilerine "çok fazla solunum cihazı üretmeleri" çağrısı yaptı.

İngiltere'de, halihazırda toplam 5 bin solunum cihazı bulunduğu belirtiliyor.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI"

Ülkede hükumetin bilim danışma heyetinin belirlediği salgınla mücadele stratejisi de tartışılıyor.

"Sürü bağışıklığı" adı verilen bu stratejiyle, toplumun yüze 60’ına virüsün bulaşması ve bu kesimin virüse karşı bağışıklık geliştirmesi beklenecek.

Hükumetin, okulları kapatma kararı almaması da bu stratejiye bağlanıyor.

Ancak bir grup vatandaşın, İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde başlattığı kampanyayla hükumetin bu tutumunu değiştirmesi isteniyor.

Hükumetten, okulların en kısa sürede kapatılmasını talep eden kampanya kapsamında, şu ana kadar 597 bin imza toplandı.

BİLİM ADAMLARINDAN AÇIK MEKTUP

Hafta sonu da 200'den fazla bilim adamı açık bir mektup yayımlayarak, hükümetten; salgını önlemeye dönük daha radikal tedbirler almaya çağırmıştı.

Mektupta, özellikle sosyal mesafe ve toplantıların önlenmesine dönük tedbirlerin önemi vurgulanmıştı.

İngiltere futbol müsabakaları, nisana kadar askıya alınmış, aralarında Londra Kitap Fuarı'nın da yer aldığı çok sayıda uluslararası etkinlik iptal edilmişti.

Bugün itibarıyla 1543 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, 35 kişi ise salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER