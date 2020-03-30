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30 Mart 2020 Pazartesi 19:37:37 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:43:36

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 180 artarak 1408'e ulaştı.

Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.

Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.

MÜSLÜMAN DOKTORLAR, KORONAVİRÜS KURBANI İLK SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLDU

Salgının yayılmasıyla beraber İngiltere'de de doktor ölümleri kayda geçti.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) açıklamasında Kovid-19 testi pozitif çıkan kulak burun boğaz uzmanı 55 yaşındaki Amged El-Hawrani'nin Leicester kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiliz basınında, 24 Mart'ta hayatını kaybeden doktor Habib Zaidi (76) ile 25 Mart'ta hayatını kaybeden organ nakli uzmanı doktor Adil El Tayar'da (63) da koronovirüse rastlandığı haberleri yer aldı.

BAŞBAKANIN DANIŞMANI KENDİNİ TECRİT ETTİ

Bu arada koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere'de, tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın bir haftanın ardından karantinadan çıktığı bildirildi.

Kovid-19 görülen Başbakan Boris Johnson'ın Baş Danışmanı Dominic Cummings'in de koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini tecrit ettiği açıklandı.

POLİS EL TEMİZLEME JELİNİ ÇALAN KİŞİNİN PEŞİNDE

Northampton kentindeki bir hastanede el temizleme jelinin çalınması, polisi harekete geçirdi.

Kentteki hastanenin yayınladığı görüntülerde, bir kişinin duvarda asılı el temizleme jeli kutusunu yerinden söktüğü görüldü.

Hastane sosyal medyadaki mesajında "Lütfen bizden çalmayın" derken, polis de ifadesini almak üzere adamı aramaya başladığını duyurdu. Salgının yayılmasıyla beraber ülkedeki marketlerle el temizleme jelleri kalmamıştı.

DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYOR

Başbakanı Johnson'ın, ülkedeki her haneye göndereceği mektupla, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirteceği açıklanmıştı.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

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