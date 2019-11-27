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27 Kasım 2019 Çarşamba 10:41:57 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:43:35

İngiltere'de tırda bulunan cesetlerden 16'sı ülkelerine getirildi

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırda ölü bulunan 39 Vietnamlıdan 16'sı başkent Hanoi'ye getirildi.

VNExpress haber sitesinde yer alan habere göre, İngiltere'de tırın konteynerinde bulunan cesetlerden 16'sı uçakla Hanoi'deki Noi Bai Havalimanı'na getirildi.

Cesetler daha sonra ambulanslarla Nghe An, Ha Tinh ve Quang Binh kentlerine götürüldü.

Yetkliler, kalan cesetlerin daha sonra Vietnam'a getirileceğini belirtti.

Essex'de ölü bulunan 39 kişi

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın konteynerinde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(AA)

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