  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı
İngiltere'de terör suçundan tutuklanıp şartlı salıverilen kişi gözaltına alındı İngiltere'de terör suçundan tutuklanıp şartlı salıverilen kişi gözaltına alındı
Sivas-Erzincan kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Sivas-Erzincan kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor
Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
'Antrikot istemem, musakka olsun’ diye şov yapan İmamoğlu'ndan kaz etli, kırmızı şaraplı çilingir sofrası 'Antrikot istemem, musakka olsun’ diye şov yapan İmamoğlu'ndan kaz etli, kırmızı şaraplı çilingir sofrası
Kivi meyvesinden Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı Kivi meyvesinden Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı
'Antrikot istemem, musakka olsun’ diye şov yapan İmamoğlu'ndan kaz etli, kırmızı şaraplı çilingir sofrası 'Antrikot istemem, musakka olsun’ diye şov yapan İmamoğlu'ndan kaz etli, kırmızı şaraplı çilingir sofrası
Arnavutluk'ta evleri hasar gören depremzedeler Kosova'ya getirildi Arnavutluk'ta evleri hasar gören depremzedeler Kosova'ya getirildi
Fatih Terim: Oyunumuzun hakkı üç puandı Fatih Terim: Oyunumuzun hakkı üç puandı
Ünal Karaman: Bazı oyuncularım yorgun Ünal Karaman: Bazı oyuncularım yorgun
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu salı günü açıklayacak ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu salı günü açıklayacak
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi diğer devletlerden ayıştıran tarihi vasıflardır TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi diğer devletlerden ayıştıran tarihi vasıflardır
Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'da kuyumcu hırsızı güvenlik kamerasınca görüntülendi Adana'da kuyumcu hırsızı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek
Başkan Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor Başkan Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor
Gergin maçta kazanan Pınar Karşıyaka Gergin maçta kazanan Pınar Karşıyaka
"İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü çağrısı yerinde bir çağrıdır" "İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü çağrısı yerinde bir çağrıdır"
Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj Türkiye'den Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj Türkiye'den

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 23:30:55 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 23:32:05

İngiltere'de terör suçundan tutuklanıp şartlı salıverilen kişi gözaltına alındı

İngiltere’deki terör saldırısının ardından daha önce terör suçundan mahkum edildiği halde şartlı salıverilen bir kişi yeniden gözaltına alındı.

İngiltere’deki terör saldırısının ardından daha önce terör suçundan mahkum edildiği halde şartlı salıverilen bir kişi yeniden gözaltına alındı.

İngiliz polisi kimliği açıklanmayan 34 yaşındaki kişinin Stoke-on-Trent kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

Polis yetkilileri, evinde arama da yapılan kişinin, Londra Köprüsü saldırısıyla ilgili gözaltına alınmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede 74 terör hükümlüsünün infaz yasaları gereği şartlı olarak erken tahliye edildiğini açıklamıştı.

Londra'da cuma günü 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan terör hükümlüsü Usman Khan'ın (28) 16 yıl hapis cezası aldığı ancak erken tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırı

Usman Khan, cuma günü saat 14.00 sıralarında 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan ikisi, daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırının Khan'ın da davet edildiği mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin konferans sırasında başladığını ve daha sonra konferans salonunun hemen yanındaki Londra Köprüsü'nde devam ettiğini açıklamıştı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da duyururken Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.

Khan’ın saldırısı sırasında bacağında polis tarafından izlenmesini sağlayan elektronik pranga taşıdığı belirtiliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ