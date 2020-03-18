18 Mart 2020 Çarşamba 15:12:55 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:25:53
İngiltere'de koronavirüsten 54 yaşında bir Türk yaşamını yitirdi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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