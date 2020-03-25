İngiltere'de koronavirüs Prens Charles'e bulaştı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde coronavirüs şoku yaşandı. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın coronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs son olarak İngiliz Kraliyet Ailesi'ne sıçradı. Kraliçe Elizabeth'in oğlu veliaht prens Charles'ın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

KRALİÇE ELİZABETH LONDRA'DAN AYRILDI

İngiliz ITV, 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın test sonucunun pozitif çıktığını duyururken Kraliçe Elizabeth'in de Londra'yı terk ederek Windsor Kalesi'ne gittiği açıklandı.

Galler Prensi Sözcüsü, "Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor" açıklamasını yaptı. Prens Charles'ın eşi Camilla'nın da teste girdiği fakat sonucunun negatif çıktığı açıklandı.





İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de bugüne kadar 8 bin 77 kişide koronavirüs görüldü. Hastalık ülkede 422 kişinin ölümüne neden oldu.