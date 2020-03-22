  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mamak Belediyesi'nin mühendis ve ustaları koronavirüse karşı yaptı: Covit19Savar! Mamak Belediyesi'nin mühendis ve ustaları koronavirüse karşı yaptı: Covit19Savar!
MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek
Arda Turan sosyal medya hesabından isyan etti! Arda Turan sosyal medya hesabından isyan etti!
Su ürünlerinde 2023 hedefi 2 milyar dolarlık ihracat Su ürünlerinde 2023 hedefi 2 milyar dolarlık ihracat
Darbeci Hafter Trablus'u vurdu: Aynı aileden 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı Darbeci Hafter Trablus'u vurdu: Aynı aileden 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
"Evden çıkmayın" uyarısına komik yanıt: Evde otura otura, karımla kavga ettim "Evden çıkmayın" uyarısına komik yanıt: Evde otura otura, karımla kavga ettim
Koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı! İşte ölü sayısında son durum Koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı! İşte ölü sayısında son durum
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 güvenlik görevlisi öldü Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 güvenlik görevlisi öldü
Hakkari'de 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor Hakkari'de 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor
İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı
Koronavirüs uyarısında bulunan memur, aldığı cevapla şok oldu! Koronavirüs uyarısında bulunan memur, aldığı cevapla şok oldu!
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ndan bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ndan bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama
Bakan Pakdemirli, yavru ayıyı biberonla besledi Bakan Pakdemirli, yavru ayıyı biberonla besledi
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da yaşayanlara buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da yaşayanlara buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
İyileşen koronavirüs hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu! İyileşen koronavirüs hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu!
Koronavirüs sonrası iç pazar talebini karşılayabilmek için un üretimi iki kat arttı Koronavirüs sonrası iç pazar talebini karşılayabilmek için un üretimi iki kat arttı
Akılalmaz duyarsızlık! Palandöken doldu! Akılalmaz duyarsızlık! Palandöken doldu!
Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da uyuşturucu operasyonu
Rus ordusu koronavirüse karşı hamle yaptı Rus ordusu koronavirüse karşı hamle yaptı
Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs (Kovid-19) çıktı Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs (Kovid-19) çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş karar: Geri Kazanım Katılım Payı 6 ay uzatıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş karar: Geri Kazanım Katılım Payı 6 ay uzatıldı!
Bu inat niye? Dinlemeyip yine geldiler! Polis müdahale etti Bu inat niye? Dinlemeyip yine geldiler! Polis müdahale etti
Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi
İzmir'de karşıya geçmek isterken otomobilin altında kalan 2 sarhoş öldü İzmir'de karşıya geçmek isterken otomobilin altında kalan 2 sarhoş öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Mart 2020 Pazar 10:51:33 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:28:59

İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı

İngiltere'de hırsızlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği sırasında en çok satın alınan ürünlerden olan tuvalet kağıdı çaldı. Kent polisi Twitter hesabından çalıntı tuvalet kağıtları ve soygunda kullanılan minibüsün fotoğraflarını paylaştı.

Essex kentinde yaşanan olayda, polis ihbar üzerine bir minibüsün peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün içinde çalıntı tuvalet kağıtları çıktı.

Kent polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis memurları, hırsızları yakaladığında her zaman büyük bir tatmin duygusu yaşarlar. Ancak bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Polis, çalınan tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaştı.

Olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kovid-19 salgının neden olduğu panik nedeniyle en çok satın alınan ürünler arasında yer alan tuvalet kağıdı, İngiltere'deki çoğu markette bulunamıyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER