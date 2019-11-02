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02 Kasım 2019 Cumartesi 18:40:04 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 18:44:49

İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor

İngiltere'de genç yaşta intihar oranı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de genç yaşta intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS), 2018'de gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin yayımladığı raporda, intihar edenlerin yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok hangi şehirlerde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Raporda, ülkede geçen yıl 6 bin 507 kişinin intihar ettiği belirtilerek, bu sayının önceki yıla oranla yüzde 12 arttığı ifade edildi.

İngiltere'de her 100 bin kişiden 11,2'sinin intihar ettiği, erkeklerde intihar oranının kadınlardan fazla olduğu kaydedildi. Ülkede her 100 bin erkekten 17,2'sinin, her 100 bin kadından ise 5,4'ünün hayatına son verdiği aktarıldı.

Gençler arasındaki intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığına işaret edilen raporda, 2018'de yaşları 10-25 arasında değişen 730 gencin hayatına son verdiği belirtildi.

Ekonomik sorunlar, alkol ve madde bağımlılığı, sosyal izolasyon gibi faktörlerin intihar nedenleri arasında sayıldığı raporda, en sık kullanılan yönteminin ise boğulma ve zehirlenme olduğu kaydedildi.

ONS Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Bölümü Başkanı Nick Stripe, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençler arasındaki intihar oranında meydana gelen artışa dikkati çekerek, 25 yaşın altındaki kadınlarda intihar oranının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Rapora göre, intihar olaylarının en çok yaşandığı bölge Kuzeydoğu İngiltere ve Yorkshire oldu.

"İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakanlık" kurulmuştu

Eski Başbakan Teresa May döneminde, ülkede artan intihar olaylarına karşı tedbir olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atanmıştı.

İngiliz hükümeti ayrıca intiharla mücadele programı kapsamında bu konudaki çalışmalara öncülük eden sivil toplum kuruluşlarına kaynak ayıracağını duyurmuştu.

Ülkede yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele amacıyla 2016'da "Yalnızlık Bakanlığı" da kurulmuştu.

(AA)

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