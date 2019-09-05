  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6935
  • Euro
    6,2989
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öğretmen ve kız kardeşinin öldürülmesine ilişkin iddianame Öğretmen ve kız kardeşinin öldürülmesine ilişkin iddianame
"Besi bebek" İzmir'de görücüye çıkacak "Besi bebek" İzmir'de görücüye çıkacak
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
"Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak "Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor
PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı
Emine Erdoğan: Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir Emine Erdoğan: Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir
İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Metin Feyzioğlu: Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır Metin Feyzioğlu: Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır
İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir
Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı
ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark
Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar
Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı
Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli' Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli'
Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü! Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü!
Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu
Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt
Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 18:11:02 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:14:38

İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak

Hükümet, erken seçim teklifini pazartesi günü ikinci kez parlamentoya sunacak. İngiltere'de hükümet, erken seçim teklifini pazartesi günü ikinci kez parlamentoya sunacak.

Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin, dün gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıkladı.

Hükümetin dün parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngörüyordu.

Avam Kamarasında yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu almış ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişememişti.

Muhalefet partileri ise, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

ANLAŞMASIZ BREXİT'İ ÖNLEYECEK TASARI

Avam Kamarası'ndan dün onay alan, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarının parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında görüşülmesine başlandı. Tasarının, Lordların onayını almasının ardından pazartesi günü yasalaşması bekleniyor.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

Tasarıya göre AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak.

Tasarının pazartesi günü yasalaşması ve yürürlüğe girmesi durumunda muhalefet partilerinin, hükümetin erken seçim teklifine destek vermesi olasılığı bulunuyor. Ancak muhalefet, seçim tarihi için kasım ayını işaret ediyor.

JOHNSON 3 GÜNDE 23 MİLLETVEKİLİ KAYBETTİ

Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.

Bunun üzerine gayretlerini hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle önceki parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.

Önceki gün bir milletvekilinin Muhafazakar Parti'den Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Boris Johnson, muhalefetle hareket eden 21 milletvekilini de partisinin parlamento grubundan ihraç etmişti.

Johnson'ın böylece kaybettiği 22 milletvekiline bugün hem kabineden, hem de milletvekilliğinden istifa eden kardeşi Jo Johnson da katılmıştı.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ