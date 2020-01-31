Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) İngiltere'de 2 kişide tespit edildiği açıklandı
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) İngiltere'de 2 kişide tespit edildiği açıklandı. İngiliz yetkililer, bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Reuters'ın son dakika haberine göre İngiltere'de ilk koronavirüsü vakası görüldü. Yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corono virüs salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İngiltere'ye sıçradı.
Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.
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