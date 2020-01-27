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27 Ocak 2020 Pazartesi 23:38:54 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 23:40:43

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

İngiltere'nin vatandaşlarını, koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.

Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde." dedi.

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.

 ÇİN'DE 80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasında ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtilmişti.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da 1 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

İNGİLTERE, KORONAVİRÜSÜN YAYILDIĞI VUHAN'DAN GELENLERDEN EVDEN ÇIKMAMALARINI İSTEDİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini ve evden dışarı çıkmamalarını istedi.

Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsünün semptomları görülmedikçe genellikle yayılmadığını belirtti ancak bundan yüzde yüz emin olunamayacağını vurguladı. Hancock, "Bu nedenle son 14 gün içinde Vuhan'dan dönen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istiyoruz. İçeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının, Ulusal Sağlık Hizmetleri ile telefon üzerinden iletişime geçin." dedi.

Hancock ayrıca, Vuhan'dan gelen ve solunum sorunları yaşayanlardan da doktorlarını arayıp bilgi vermelerini ve klinik tavsiyesi olmadan evden çıkmamalarını istedi.

Sağlık yetkililerinin Vuhan'dan İngiltere'ye gelenleri izlemeye devam ettiğini ve halen bin 460 kişiye ulaşmaya çalışıldığını kaydeden Hancock, Dışişleri Bakanlığının bölgede kalan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını anımsattı.

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedilmişti.

Koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükseldi.

AA

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