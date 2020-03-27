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27 Mart 2020 Cuma 20:05:24 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 20:16:08

İngiltere Sağlık Direktörü, yeni tip koronavirüs şüphesiyle kendini tecrit etti

İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) belirtileri gösterdiği için kendini tecrit etme kararı aldığını bildirdi.

Chris Whitty, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece Kovid-19'la uyumlu semptomlar yaşadıktan sonra belirlenen kılavuz çerçevesinde önümüzdeki 7 gün boyunca kendimi evde tecrit edeceğim." ifadelerini kullandı. 

Whitty, salgınla mücadele kapsamında danışmanlık görevine devam edeceğini kaydetti.

JOHNSON'DAN "SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLMESİ" ÇAĞRISI

Başbakan Boris Johnson da çeşitli firmalarla görüşerek solunum cihazı üretmelerini istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, şu anda 8 binden fazla solunum cihazı olduğu aktarılarak, "Önümüzdeki haftalarda, İngiltere ve uluslararası üreticilerden 8 bin adet daha edinilmesi bekleniliyor." ifadesine yer verildi.

Solunum cihazı üretme projesinde uçak, otomobil ve ev aletleri firmalarının yer aldığı görüldü. 

EMEKLİ POLİSLER GÖREVE DÖNMEYE ÇAĞRILDI

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle en çok ölüm ve vakanın görüldüğü Londra'da polis teşkilatı, emekli polisleri göreve dönmeye çağırdı.

Londra Polis Teşkilatı (MET) Şefi Cressida Dick, gelecek haftalarda polise olan talebin artacağını kaydederek, "Son derece deneyimli ve bilgili eski meslektaşlarımın, bu olağanüstü dönemde gelip ekibimizin bir parçası olmayı ve Londra'ya destek vermeyi tercih edeceklerini umuyorum." dedi. 

ÖLÜ SAYISI 181 ARTTI VE BAŞBAKAN'DA VİRÜS GÖRÜLDÜ 

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.

Gün içinde Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

AA

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