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09 Temmuz 2019 Salı 14:20:52 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 14:23:07

İngiltere, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi

İngiltereı, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafında, Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmedi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rus TV kanalı RT’nin yarın Londra’da başlayacak Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için yaptığı akreditasyon başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ret gerekçesi olarak akreditasyon kotasının dolmasını gösterdiği, ancak kanalın başvurusunu haftalar önce yaptığı vurgulandı.

Ret cevabı üzerine büyükelçiliğin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu, Rus kanalına yönelik doğrudan siyasi motivasyon taşıyan bir ayrımcılıktır." ifadesi kullanıldı.

Dışişlerinin kararının Rus kanalına karşı bu ülkede yürütülen "karalama kampanyasında" son aşama olduğu aktarılan açıklamada, "İngiltere'de medya özgürlüğünün gerçek durumunu gösterecek daha iyi bir örnek olabilir mi? Anladığımız kadarıyla konferansın düzenleyecileri dünyanın her yanındaki medya özgürlüğünü tartışmak istiyorlar ama bu ülkedekini değil." değerlendirmesine yer verildi.

RT'nin yanı sıra Rus haber ajansı Sputnik’e de akreditasyon verilmediği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ DOĞRULADI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, her iki Rus basın kuruluşunun başvurularının reddedildiğini doğruladı. Bakanlık ret gerekçesi olarak RT’nin ve Sputnik’İn "dezenformasyon yaymadaki aktif rollerini" gösterdi.

İngiltere, 2016'da RT'nin ülkedeki banka hesaplarını dondurmuştu. İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom da geçen yıl kanalın İngiltere'de kimyasal bir madde ile zehirlenen çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia hakkındaki haberlerinde yayın kurallarını çiğnediğine hükmetmişti.

İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının ortaklaşa düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı 1000’e yakın gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcisi ile 60 ülkeden resmi temsilcilerin katılımıyla Londra’da yarın başlayacak. İki gün sürecek konferansa İngiltere’nin medya özgürlüğü özel temsilcisi Amal Clooney de katılacak.

AA

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