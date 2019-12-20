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20 Aralık 2019 Cuma 18:15:54 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 19:11:56

İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması anlaşması Brexit, Avam Kamarası’nda 358’e karşı 234 oyla kabul edildi. Anlaşmayı onaylayan yasaya göre İngiltere 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılacak.

Avrupa Birliği'nden (AB) Ayrılık Yasa Tasarısı, İngiltere Parlamentosunda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu aldı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu. Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.

Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.

BREXIT SÜRECİ

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, geçen hafta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.

Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

DHA-AA

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