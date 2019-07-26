İngiltere merkezli The Economist Türkiye'nin gücünü itiraf etti: Erdoğan süreci tersine çeviriyor

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça fırtınalı. Devletimizin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları gerilimin ana konusunu oluşturuyor.

Yunanistan'ı ve Rumları Doğu Akdeniz'de kışkırtıp, Türkiye'ye yaptırım uygulama hadsizliğinde bulunan Avrupa Birliği, Türkiye'nin bölgeye 4. sondaj gemisinin göndereceği cevabını alınca büyük şok yaşadı.

Oldukça gerilimli zamanlarda bile Türkiye'nin önemsemediği Avrupa Birliği'nin kararları batının en etkili medya organlarında mercek altına alındı.

İngiltere merkezli haftalık yayın yapan The Economist dergisi son sayısında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendirdi.

"MUSTAFA KEMAL BATIYA DEMİRLEDİ, ERDOĞAN SÜRECİ TERSİNE ÇEVİRİYOR"

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğunun dağılması sonrası Türkiye'yi Avrupa'ya, daha geniş anlamda da Batı'ya demirledi. Yaklaşık 100 yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan bu süreci tersine çeviriyor.

Yazının kapağında Başkan Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize eden İngiliz dergi Türkiye'nin en başarılı liderine yönelik kinini gözler önüne serdi.

"AB KENDİSİNİ MAHÇUP HİSSETMELİ"

AB'nin, yakın komşusunun kendisinden uzaklaşmasını durduramaması da kendisi açısından üzüntü verici bir durum. Birlik kendisini mahçup hissetmeli.

"AB'NİN TÜRKİYE'Yİ BOYUN EĞDİRMEYE SOPASI YOK"

AB, "havuç-sopa" politikasıyla Türkiye'yi cezbederek yeniden yanına çekebilir ya da onu onu boyun eğmeye zorlayabilir. Ancak AB'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var.