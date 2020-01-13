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13 Ocak 2020 Pazartesi 20:12:30 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:15:02

İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasıyla ilgili İran yönetiminden özür talep edeceklerini söyledi.

Raab İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında İran'la yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire’in cumartesi günü İran’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak  Raab, “Büyükelçinin gerekçe veya izahat olmaksızın gözaltına alınması uluslararası hukukun fahiş biçimde ihlalidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın olaya tepki olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Raab, “Özür talep edeceğiz ve bunun bir daha tekrarlamaması için güvence isteyeceğiz.” dedi.

Raab, olayın ardından İngiltere’nin Tahran büyükelçiliğinin güvenliğinin de gözden geçirildiğini kaydetti.

"REJİM YOL AYRIMINDA"

Olayla ilgili uluslararası toplumun İngiltere’ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Raab, Viyana Konvansiyonuna göre bütün diplomatların özel haklara sahip olduğunu hatırlattı.

“Tahran’daki rejim bir yol ayrımındadır.” ifadesini kullanan Raab, “Giderek daha fazla siyasi ve ekonomik yalıtılmışlık içine kayabilir ama bir alternatif var ve rejim de tercih imkanına sahip. İran için diplomatik kapı açık. Şimdi İran’ın diplomasiye başlamasının ve ileriye doğru barışçıl bir yol belirlemesinin zamanıdır.” dedi.

Tahran’da düşen Ukrayna uçağına da değinen Raab, İran’ın başlangıçta inkar etmesine rağmen cumartesi günü sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.

“Şimdi tam, saydam ve bağımsız bir soruşturma yapmanın zamanıdır.” diyen Raab, düşen uçakla ilgili soruşturmanın uluslararası iş birliğini de içerecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan  4'ü İngiltere vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "seyir füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İran, İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.

AA

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