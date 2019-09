İngiltere Genel Kurmay Başkanı: Rusya ve diğer ülkelerle her gün savaş halindeyiz

TRT Haber'in Dailymail'e dayandırdığı haberde, İngiltere'nin Cliveden kentinde düzenlenen Edebiyat Festivali'ne katılan İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter, Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı.

Daily Telegraph'ta yer alan habere göre Carter, Rusya'nın bundan 5 yıl öncesine göre çok daha fazla tehdit oluşturduğunu açıkladı.

"İngiltere, her gün Rusya ve diğer ülkelerden gelen siber saldırılar nedeniyle savaş halinde. Şu an kendimi savaşta hissediyorum ama bu geçmişte tanımladığımız türden bir savaş değil. Bunun nedeni ise devlet dışı güçlerle yürütülen düşünce savaşlarının ve büyük güçler arası rekabetin bizi her gün tehdit eder hale gelmesi. Savaşın karakteri gelişiyor. Savaşın geleceğinin neye benzeyeceğini tartışmamız gerekli."

"Siber savaşlar yeni cephe"

Savaşın değişen karakteri nedeniyle rekabetle çatışma arasına net bir çizgi çekmenin artık mümkün olmadığını ve gelecekteki savaşın 'bilgi merkezli' olacağını söyleyen Carter'a göre siber savaşlar, hava ve deniz savaşları haricinde yeni cepheler oluşturmaya başladı.