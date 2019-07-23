İngiltere’de hükümet depremi! 12 bakandan istifa hazırlığı

Alan Duncan’ın kararını, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a tepki olarak aldığı belirtiliyor. Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanının isminin bugün açıklanması bekleniyor.

BREXİT’E KARŞI ÇIKIYOR



AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’la bu konuda sert polemikler yaşamıştı. Duncan, AB’den anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.



İKİ BAKAN AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Telegraph gazetesi, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu. Önceki gün de Maliye Bakanı Philip Hammond’la Adalet Bakanı David Gauke, Johnson lider seçilirse istifa edeceklerini duyurmuştu. Johnson'ın lider seçilmesi halinde, başta rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bir dizi bakanın daha istifası bekleniyor.