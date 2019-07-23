İngiltere’de hükümet depremi! 12 bakandan istifa hazırlığı
İngiltere’de Muhafazr Parti’nin yeni liderinin açıklanmasından bir gün önce, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakan Alan Duncan istifa etti. 12 bakanın daha istifaya hazırlandığı öne sürüldü.
Alan Duncan’ın kararını, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a tepki olarak aldığı belirtiliyor. Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanının isminin bugün açıklanması bekleniyor.
BREXİT’E KARŞI ÇIKIYOR
AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’la bu konuda sert polemikler yaşamıştı. Duncan, AB’den anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.
İKİ BAKAN AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Telegraph gazetesi, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu. Önceki gün de Maliye Bakanı Philip Hammond’la Adalet Bakanı David Gauke, Johnson lider seçilirse istifa edeceklerini duyurmuştu. Johnson'ın lider seçilmesi halinde, başta rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bir dizi bakanın daha istifası bekleniyor.
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