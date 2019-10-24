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24 Ekim 2019 Perşembe 13:39:21 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:40:36

İngiltere’de bir tırda ölü bulunan 39 kişinin kimlikleri belli oldu

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir tırda ölü bulunan 39 kişinin Çinli olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir tırın konteynerinde ölü bulunan 39 kişinin kimlikleri belli oldu. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda ölenlerin Çin vatandaşı olduğu açıklandı.

Polis, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı tır şoförü Mo Robinson'u sorgulamaya devam ediyor. Kuzey İrlanda polisinin soruşturma kapsamında iki eve baskın düzenlediği ve Ulusal Suç Ajansı’nın da olayla bağlantısı olabilecek suç örgütlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Dün, Grays kasabasındaki Waterglade Sanayi Sitesi’nde park halindeki bir tırın konteynerinde 39 ceset bulunmuştu. Essex polisi, Belçika'nın Zeebrugge limanından yola çıkan tırın bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını açıklamıştı. Cesetlerin konteynere ne zaman koyulduğu ya da olayın Belçika'da gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, tırın İngiltere’ye İrlanda’dan girdiğine ilişkin iddialar üzerine İrlanda polisinin Essex polisi ile çalışma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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