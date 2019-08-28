İngiltere Başbakanı Johson, anlaşmasız Brexit için Kraliçe'den parlamentoyu askıya almasını talep edecek

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İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın, anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in “anlaşmasız Brexit’i engelleme planına” karşı Kralize Elizabeth’ten parlamentoyu 31 Ekim’e kadar askıya almasını isteyeceği iddia edildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Kraliçesi’nin, görevdeki bir başbakanın herhangi bir talebini reddetmesi, bugüne kadar pek görülmemiş bir şey olduğu düşünülüyor.

Kraliçe’nin mevcut takvime göre bir sonraki konuşmasının 14 Ekim tarihi olduğu biliniyor. Bu ise, muhalefetteki milletvekillerine parlamentoda güvensizlik oylaması gerçekleştirmeleri veya Brexit tarihini öteleyebilmeleri için yaklaşık iki haftalık bir süre tanıyor.

Hükûmet sözcülerinden biri, geçen hafta “parlamentonun kapatılması ihtimali” ile ilgili olarak “kesinlikle asılsız” ifadelerini kullanmıştı.