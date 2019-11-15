İngiltere Başbakanı Johnson'a göre muhalefetin bedava internet planı 'deli saçması'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan deli saçması Komünist programın aksine yollarımıza, telekoma ve geniş bant internete yatırım yapılmasına ilişkin programa fon sağlıyoruz." dedi.

Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partiden yapılan açıklamada da bedava internet için telekomünikasyon firması BT'yi kamulaştırmanın AB kanunlarına aykırı olduğu belirtilerek, Brüksel'in devlet yardımlarına ilişkin kurallarının böyle bir müdahaleyi imkansız kıldığı savunuldu.

İngiltere'de internete ayda yaklaşık 30 sterlin (220 TL) ödeniyor

İşçi Partisi lideri Corbyn, bugün yaptığı konuşmada, "Ülkemizin her köşesindeki her evde, en hızlı fiber interneti herkes için ücretsiz yapmanın zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Partinin planı, telekomünikasyon şirketi BT'nin kamulaştırılması ve ortaya çıkan bedelin de Google, Facebook ve Amazon gibi büyük firmalardan daha yüksek vergi alınarak karşılanmasını içeriyor.

İnternete ayda yaklaşık 30 sterlin (220 TL) ödenen İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit konusunda anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta seçim yapılması kararı alınmıştı.

AA