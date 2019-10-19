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19 Ekim 2019 Cumartesi 10:14:36 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:16:49

İngilizlerden kirli algı operasyonu... Başkan Erdoğan ve harekatı hedef aldılar

Türkiye’nin sınırlarında kurulan terör koridorunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı İngilizleri kudurttu. İngiltere merkezli Morning Star ve Daily Mail gazeteleri, skandal haberlere imza attı. Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan gazeteler terör örgütü PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonu çarpıtarak Türkiye’nin kimyasal silah kullandığını ve hedefin Kürtler olduğu yalanını manşete taşıdı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile yapılan anlaşma sonrası terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi şartıyla 120 saat durduruldu.
 
Türkiye'nin kendi kararlarını uygulayabilen bir devlet olarak, hudutlarının güvenliğini sağlamak adına, sınırlarında kurulan terör koridorunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği harekat İngiltereyi adeta kudurttu. İngiltere merkezli Morning Star ve Daily Mail gazeteleri, skandal haberlere imza atarak kara propaganda yapmaya başladı. Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gazeteler terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonu çarpıtarak Türkiye'nin kimyasal silah kullandığını ve hedefin Kürtler olduğu yalanını manşete taşıdı.


 
"KÜRTLERE SOYKIRIM YAPILIYOR" DİYEREK ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
 
Morning Star isimli gazete yaptığı kara propaganda haberinde "Rojava'da Kürtlere karşı soykırım yaplıyor" yalanıyla Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak "Terrorist" manşetini attı.
 
KİMYASAL SİLAH YALANI
 
Daily Mail gazetesi ise Türkiye'nin 'Napalm' ve 'Beyaz Fosfor' gibi kimyasal silahlar kullandığını Kürtleri ve çocukları vurduğu yalanıyla manipülasyon yaptı.

MSB: TSK'NIN ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH BULUNMAMAKTADIR
 
Dış basında çıkan "Türkiye Kimyasal silah kullanıyor" haberlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtilmişti.
 
MSB'nin açıklaması şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır."
 
(Sabah Gazetesi)

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