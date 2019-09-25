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25 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 20:58:58

İngiliz yargısından Johnson’a şok

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Johnson'ın Brexit için parlamentoyu ekim ayında tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. 

Brexit'te yeni perde yine Başbakan Boris Johnson'ın aleyhine sonuçlandı. Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i dayatmak için parlamentoyu askıya alması kararının taşındığı yargı sürecinde, ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki en üst mahkemesi, “Başbakan'ın bu yaptığı yasalara aykırı” dedi. 

ERTELEME NORMAL DEĞİL 

11 üyenin oybirliğiyle aldığı kararda, öncelikle konunun yargı alanına girdiği belirtildi. Bu hükmün ardından erteleme kararının hukuki tarafı üzerinde duruldu. “Bu normal bir erteleme değil. Parlamentonun rolünü yerine getirmesini engelledi” ifadesinin kullanıldığı hükümde, Brexit gibi ülke için önemli konularda parlamentonun söz söyleme hakkına vurgu yapıldı. 

KRALİÇE’Yİ YANILTTI 

Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe II. Elizabeth'e sunduğu gerekçesinin yasadışı olduğu ifade edilerek, tatil kararı yok hükmünde sayıldı. Hükmün ardından parlamentonun yeniden toplanması gerekiyor. Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, parlamentoyu derhal toplanmaya çağırırken Johnson’ı istifaya davet etti.  

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