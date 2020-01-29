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29 Ocak 2020 Çarşamba 18:13:41 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:15:04

İngiliz ve Alman havayolu şirketleri Çin'e uçuşlarını durdurdu

İngiliz Havayolları British Airways ve Alman havayolu şirketi Lufthansa Çin'e uçuşlarını durdurdu.

İngiliz Havayolları British Airways'ten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir" değerlendirmesi yer aldı.

İNGİLTERE SEYAHAT EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ

BA'nın, Pekin ve Şahghay ile İngiltere arasında karşılıklı günlük uçak seferleri bulunuyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

Uyarının, Hong Kong ve Makao özel idari bölgesi için geçerli olmadığı belirtilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri talep edilmişti.

Salgının çıkış noktası olan Hubey eyaleti hariç Çin'den ayrılmak için halen ticari uçak seferlerinin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, Hubey'deki İngilizlerin tahliye edilmesi için de çalışıldığı belirtilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenen sayısının, 1239'unun durumu ağır olmak üzere, 5 bin 974'e çıktığını açıklamıştı.

Ülkede, virüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 9 bin 239'a yükselmiş, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıkmıştı.

LUFTHANSA DA UÇUŞLARI DURDURDU

British Airwas'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e uçuşlarını durdurdu.

TRT Haber

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