İngiliz The Times, çirkin Türkiye haberini kaldırmak zorunda kaldı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti.

İNGİLİZLERDEN ÇİRKİN HABER

İngiliz The Times gazetesi de, bölgeyi ilgilendiren Türkiye karşıtı çirkin bir habere imza attı. Haberde, Yunanistan'ın Girit Adasını Türkiye'den korumak için adaya özel kuvvetler, silahlı drone'lar ve gözlem uçakları gönderdiğini yazdı.

The Times haberini kaldırdı....

HABER KALDIRILDI

Ancak, Türkiye'yi karalamaya çalışan habere çok sayıda tepki geldi. Yaptıkları hatanın farkına varan gazete saatler sonra makaleyi siteden kaldırdı.

(Haber7)