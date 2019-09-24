İngiliz parlamentosu yarın toplanacak
İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun yarın toplanması için talimat verdi.
Bercow, Anayasa Mahkemesinin hükümetin parlamentoyu tatil kararının yok hükmünde olduğuna karar vermesinin ardından, parlamento binası önünde basına açıklamalarda bulundu.
Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Bercow, "Parlamento idarecilerine, parlamentonun yarın 11.30'da işbaşı yapması için gereken hazırlıkları tamamlaması talimatı verdim." dedi.
Bercow, kararını parlamentoda grubu bulunan partilerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle de paylaştığını kaydetti.
AA
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