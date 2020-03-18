İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku! Prens Harry koronavirüse mi yakalandı?

Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması koronavirüs şüphesini gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.Prens'in virüsü İngiliz kraliyet ailesi üyelerine bulaştırma ihtimali de konuşulanlar arasında.

KRALİYETE VEDA TURLARI

Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması şüpheleri gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Hamilton da daha önce başka bir etkinlikte corona testleri pozitif çıkan oyuncu İdris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie ile birlikte yer almıştı.

SARAY KAYNAKLARI: ÖNLEM ALINDI

Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da coroni virüse yakalanmış olabileceği şüphesinde.Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakın kaynaklar çiftin bu konuda bilinçli olduğunu ve önlem aldığını belirtiyor.

TÜM AİLEYLE BULUŞTU

Prens Harry ile Meghan Markle son görevleri sırasında Prens Charles ve eşi, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile üyeleriyle de çeşitli etkinliklerde bir araya gelmişti.

TESTLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Prens Harry'nin veda turları sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği F1 pilotu Lewis Hamilton'ın corona testi yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.

İngiltere'de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı'nı terk etti. Bu iddianın ardından gelen yeni bilgiye göre Kraliçe Elizabeth'in saraya geri döneceği konuşuldu.

Dün İngiliz basınında Kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nı terk ettiği ve programını iptal ettiği haberleri yer almıştı.

Her zaman olduğu gibi pazar günü Windsor'da kilise ayinine katılan Kraliçe'nin programına devam etmek için bugün Buckingham Sarayı'na döneceği belirtildi.

Daily Mail'de yer alan haberde, 93 yaşındaki Kraliçe'nin her zaman olduğu gibi hafta sonunu Windsor'da geçirip ardından Londra'da toplantılarına ve programına döneceği yazıldı.

Saraydan bir kaynak, Kraliçe'nin corona virüs korkusu nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddiasını reddetti. Dün konuşan kaynak, "Kraliçe'nin her zamanki gibi yarın Buckingham Sarayı'na gelmesini bekliyorum" dedi.

93 yaşındaki Kraliçe'nin 98 yaşındaki eşi Prens Philip ile birlikte Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddia edilmişti.

Saray yetkilileri, İngiliz basınına konuşarak, "Kraliçe'nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor" bilgisini vermişti.

Cuma günü Kraliçe'nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretlerinin virüs salgını nedeniyle ertelendiği, ayrıca Kraliçe'ye her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesinin tavsiye edildiği iddia edilmişti.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ'NDE DENGELER DEĞİŞİYOR MU?

Basında yer alan iddialara göre Kraliçe ve ondan sonra tahtın veliahtı olan Prens Charles, corona virüsten en fazla etkilenen yaş grubunda bulunuyor. 93 yaşındaki Kraliçe ile 70 yaşındaki Prens Charles'ın aylar sürebilecek bir izolasyon dönemine gereksinim duyması halinde Prens William'ın da tahtı bu yıl içinde devralacağı ileri sürüldü.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, önümüzdeki günlerde 70 yaşının üzerindeki vatandaşların corona virüsten etkilenmelerini minimuma indirmek için çok uzun sürecek bir izolasyon dönemine geçilebileceğini belirtmişti.

Bu da 93 yaşındaki Kraliçe ile 71 yaşındaki Prens Charles'ın kraliyetle ilgili görevlerini çok uzun süre yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor. Kraliçe'nin zaten geçen yılın son aylarında rahatsızlanan 98 yaşındaki kocası Prens Philip hastaneden taburcu olduktan sonra Sandringham'da dinleniyordu. Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles da 72 yaşında ve o da kendini izole etmesi gereken yaş grubunda.

Eğer corona virüs nedeniyle belli bir yaşın üzerindekilerin izole olması gerekirse ve bu durum çok uzun sürerse Prens William'ın da tahtı erken devralması gündeme gelecek iddialara göre. Bu iddia bir süredir Prens William tahtı devralmasa da babaannesi ve babasının görevlerini üstleneceği yolunda. Bu iddialara göre corona virüs önlemleri nedeniyle ileri yaştaki babası ve babaannesinin görevlerini de koşullar el verdiğince Prens William üstlenecek. Ona kimi zaman da eşi Kate Middleton eşlik edecek.