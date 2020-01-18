  • Bist 100
    121475
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    294,4590
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür
İngiliz kraliyet ailesi duyurdu! Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak İngiliz kraliyet ailesi duyurdu! Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak
Başkan Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haitham'a baş sağlığı dileklerini iletti ve yeni görevini tebrik etti Başkan Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haitham'a baş sağlığı dileklerini iletti ve yeni görevini tebrik etti
Ali Koç'tan maç sonu transfer sözleri Ali Koç'tan maç sonu transfer sözleri
Ersun Yanal: Biz formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk Ersun Yanal: Biz formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk
Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı! 'Son hatırladığım şey, 'Bu adam nerede' dedim' Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı! 'Son hatırladığım şey, 'Bu adam nerede' dedim'
Cammu Keşmir'de bilinmeyen bir hastalıktan 10 çocuk yaşamını yitirdi Cammu Keşmir'de bilinmeyen bir hastalıktan 10 çocuk yaşamını yitirdi
Karne Günü Teşekkür Günü Karne Günü Teşekkür Günü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "Hafter" tepkisi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "Hafter" tepkisi!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı açıkladı! İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu
Merkel, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Libya'yı görüştü Merkel, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Libya'yı görüştü
Başkan Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi Başkan Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi
Macron yönetiminin politikalarına protestolar sürüyor! Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri şiddete dönüştü Macron yönetiminin politikalarına protestolar sürüyor! Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri şiddete dönüştü
Kadıköy'de dehşet yaşandı! Bir kişi çiçek satan eşini ve annesini silahla öldürdü Kadıköy'de dehşet yaşandı! Bir kişi çiçek satan eşini ve annesini silahla öldürdü
Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara karşı acımasızca işkence uyguluyor Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara karşı acımasızca işkence uyguluyor
Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Cenk Tosun, Manchester City ağlarını sarstı Cenk Tosun, Manchester City ağlarını sarstı
Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland ilk maçında şov yaptı Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland ilk maçında şov yaptı
Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter'e ateşkes ihlali suçlaması Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter'e ateşkes ihlali suçlaması
Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede! Çok sayıda yaralı var Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede! Çok sayıda yaralı var
TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt: Özelleştirilmesi söz konusu değil TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt: Özelleştirilmesi söz konusu değil
Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'ne ilişkin paylaşım! Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'ne ilişkin paylaşım!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ocak 2020 Cumartesi 23:28:40 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 23:46:06

İngiliz kraliyet ailesi duyurdu! Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak

İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacaklarını bildirdi.

Kraliyet ailesinden yapılan yazılı açıklamada, aile içinde yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla Harry ile Meghan'ın aile üyesi olarak resmi görevlerini bırakacakları ve kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

Anlaşmaya göre bundan sonraki hayatlarında kamu kaynaklarını kullanmayacakları belirtilen çift, İngiltere’de kullanmaya devam edecekleri Frogmore Cottage adıyla bilinen kraliyete ait ikametgahlarının renovasyonu için yapılan masrafları da geri ödeyecek.

Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de yaptığı yazılı açıklamada, "Aylar süren görüşmelerden ve yakın zamandaki tartışmalardan sonra, torunum ile ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulmuş olmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

Çiftin son iki yılda yaşadıklarını anladığını belirten Kraliçe 2. Elizabeth, "Daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini destekliyorum. Bütün ailem bugün varılan anlaşmanın onlara yeni ve barışçıl bir hayat kurmaya izni vermesini ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kraliyet ailesi özel gündemle toplanmıştı

Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde geçen hafta Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

Kraliçe toplantının ardından yaptığı açıklamada "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer vermiş ancak çiftin dileklerinin yerine gelmesi için çözüm bulmanın zaman alacağını bildirmişti.

Harry ve Meghan çifti, önceki hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.

Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu.

Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

Tartışmalı gelin

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ