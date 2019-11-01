İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına bırakılan şüpheli araç nedeniyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall köprüsünde terk edilmiş bir şüpheli araç bulundu.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprü ile civarındaki yollar da trafiğe kapatıldı.

Köprü, ABD’nin Londra’da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.

(AA)