01 Kasım 2019 Cuma 20:27:54 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 20:30:43
İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına bırakılan şüpheli araç nedeniyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı
İngiliz dış istihbarat teşkilatı M6 yakınında terk edilen şüpheli araç nedeniyle polis çevredeki yolları trafiğe kapattı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall köprüsünde terk edilmiş bir şüpheli araç bulundu.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprü ile civarındaki yollar da trafiğe kapatıldı.
Köprü, ABD’nin Londra’da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.
(AA)
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