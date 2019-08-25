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25 Ağustos 2019 Pazar 21:12:24 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:20:46

İngiliz basını, Fransız askerlerinin Melania Trump'tan gözlerini alamamasını konuştu

Melania Trump, Fransa’nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump’a eşlik etti. İngiliz basını, Fransız askerlerin, ışıltılı kıyafetiyle kırmızı halıda yürüyen Melania Trump’tan gözlerini alamamasını konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Fransa’nın Biarritz kentine hareket etti. Üç gün sürecek zirvede Donald Trump’a eşlik eden Melania Trump ise ışıltılı kıyafetiyle İngiliz basınına konu oldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, karşılama törenine katılan Fransa askerleri, sarı renkli kıyafetiyle kırmızı halıda yürüyen Melania Trump’tan gözlerini alamadı.

Üç gün sürecek zirve için yanına pek çok kıyafet alan Melania Trump, yalnızca 24 saat içerisinde üç farklı kıyafetle kameralara poz verdi.

Fransız askerlerin gözlerini kamaştıran Melania’nın sarı kıyafeti, ABD’den Fransa’ya seyahat ederken görüntülendiği siyah beyazlı bir ceket ve beyaz bir pantolonun ardından giydiği ikinci kıyafet oldu.

Melania Trump son olarak ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile buluşmalarında krem rengi bir kıyafetle görüntülendi.

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