08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:41:20
İngiliz astronottan şok açıklama! Uzaylılar aramızda olabilir
Uzaya giden ilk İngiliz olan Helen Sharman, Dünya dışı yaşamla ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Dr. Sharman “Uzaylılar kesinlikle var ve Dünya’da bulunuyor olabilirler. İnsanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları öylece göremeyiz" dedi.
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