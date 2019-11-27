İneklere sanal çayır

YAZ GÜNÜ HİSSİNİ YAŞADILAR

Başkent Moskova yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde, ineklerin süt miktarı ve kalitesini artırmak için ilginç bir yöneteme başvuruldu. Çiftçiler, yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissetmeleri için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü taktı. Yapılan araştırma olumlu sonuçlar verdi.

STRESİ AZALTIYOR

Yapılan testler sonucunda, sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların stresini azalttığı ve etkilerin sürüye de yansıdığı belirlendi. Bu sayede ineklerin süt verimi ve kalitesi de arttı. Çiftlik yöneticileri, hayvanlarının stresinin azaltılmasının süt verimiyle doğru orantılı olduğunu söylüyor.