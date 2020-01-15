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15 Ocak 2020 Çarşamba 21:50:30 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:52:20

Independent Arabic'ten 'Kasım Süleymani'yi Esed rejiminden bir yetkili ele verdi' iddiası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Beşşar Esed rejimine bağlı üst düzey bir yetkili tarafından ele verildiği iddia edildi.

İngiliz The Independent Arabic'in Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İranlı komutan Süleymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu ABD'nin hava saldırısına hedef oldu.

Süleymani'nin Suriye topraklarında gittiği yerlere ilişkin detayların yanı sıra sivil bir uçakla kendisi ve yanındakilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdıran Suriyeli yetkili, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halindeydi.

Esed rejimine bağlı üst düzey yetkili, Süleymani'nin Suriye topraklarında hedef alınmaması yönünde Amerikalılara şart koştu.

Süleymani'nin uçakta bulunduğundan emin olduktan sonra takibe başlayan ABD'liler, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in telefonunu da dinlemeye alarak, Süleymani ile Mühendis arasındaki diyaloğu anbean takip etti.

ABD'liler, söz konusu dinlemeler sonucu Süleymani ve Mühendis'in ABD ile İsrail'e karşı Irak, Suriye, Lübnan ve diğer bazı bölgelerde büyük eylemler yapmaya hazırlandıklarını saptadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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