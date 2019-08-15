15 Ağustos 2019 Perşembe 08:44:41 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:54:27
İmran Han: Dünya Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?" dedi.
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