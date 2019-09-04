04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:20:28
İmajını düzeltme peşinde
Lüks yaşamı ve başına buyruk hareketleri nedeniyle eleştirilerin odağında olan İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Sussex Düşesi Prenses Meghan Markle (38), bir geleneği daha yıkarak Windsor Sarayı’na haber vermeden bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaştı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA:
Markle’ın bu kararı sık sık olumsuz şekilde gündeme gelmesinden dolayı, kaybolan imajını düzeltmek için aldığı öğrenildi.
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