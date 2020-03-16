İlk koronavirüs vakası Somali ve Benin'de de görüldü
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de ve Batı Afrika ülkesi Benin'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, geçen hafta Çin'den gelen Somali vatandaşında virüse rastlandığını belirtti.
Abikar, "Geçen hafta Çin'den gelen 4 kişinin karantinaya alınması sonrasında yapılan testte birinin pozitif olduğunu belirledik." dedi.
Öte yandan Havacılık Bakanı Abdullahi Salad Omaar, tüm uluslararası uçuşların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.
BENİN'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI
Batı Afrika ülkesi Benin'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Mart'ta Belçika üzerinden Benin'e gelen 49 yaşındaki Burkina Faso vatandaşına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı kaynakları vakanın karantina altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.
Benin'deki vakayla Afrika kıtasında Kovid-19 görülen ülke sayısı 29'a çıktı.
Kıtada virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.
AA