Korona koğuşundan kan donduran görüntüler! İlk kez yayınlandı

Çin’den yayılmasına rağmen can kayıplarının bu ülkeyi geride bıraktığı İtalya’da ölü sayısı dün 427 artarak 3 bin 405’e yükseldi. Corona virüsünün İtalya’daki merkezi konunumundaki Lombardiya bölgesinde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor.

İngiliz Sky News televizyonu, Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo kentindeki Papa Giovanni XXII Hastanesi’nden yayınlanan görüntülerde, corona virüsüyle enfekte olan hastaların güçlükle nefes almaya çalıştığı görülüyor.

TÜRKİYE’DE DE MAALESEF YAYILIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de son 24 saatte 1981 test yapıldığını ve 168 kişiye daha corona virüsü teşhisi koyulduğunu duyurdu.

Korona virüsüyle enfekte toplam hasta sayısının 359’a çıktığını belirten Bakan Koca, 85 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini ve toplam ölümlü vaka sayısının dörde yükseldiğini açıkladı.