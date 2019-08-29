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29 Ağustos 2019 Perşembe 23:15:07 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:16:18

İklim değişikliğiyle mücadelede umut ışığı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, savunma bakanları ile ilk kez iklim değişikliği üzerine görüşme yaptıklarını belirterek, "Bakanlarla askeri alanda iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasına, özellikle de enerji bağımlılığının ve karbon ayak izinin azaltılmasına ve bu şekilde iklim değişikliği etkilerinin ele alınmasına katkıda bulunulmasının nasıl sağlanacağını konuştuk" dedi.

Avrupa Birliği Savunma Bakanları gayri resmi toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenledikleri basın toplantısında, iklim değişikliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“SAVUNMA BAKANLARI İLE İLK DEFA GÖRÜŞTÜK”

Mogherini, savunma bakanları ile iklim değişikliğine dair ilk kez müzakere ettiklerini belirterek, “Kabul ediyoruz. Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu ilk tanıyanlardan biri oldu. Dolayısıyla, bu bağlantıyı savunma bakanlarıyla ilk defa görüşeceğiz. Ayrıca bunu, Birleşmiş Milletler ve NATO ile birlikte tartıştık, çünkü bu alanda sinerji arıyoruz ve bu alandaki düşünce ve yansımaları tekrarlamaktan kaçınmak istiyoruz. Güvenlik, savunma ve iklim değişikliği arasındaki bağlantılarda, Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler olarak geliştirdiğimiz çalışma gruplarının çoğunu bir araya getirebiliriz. Özellikle, Bakanlar ile iklim değişikliği ve savunmayla ilgili iki konuyu tartıştık. Birincisi, askeri alanda iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasına, özellikle de enerji bağımlılığının ve karbon ayak izinin azaltılmasına ve bu şekilde iklim değişikliği etkilerinin ele alınmasına katkıda bulunulmasının nasıl sağlanacağı oldu. Bu, sahadaki operasyonların verimliliği ve etkinliği açısından da yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

“DENİZ GÜVENLİĞİNE DAİR DE MÜZAKERELER YAPTIK”

Mogherini, “Son olarak, en önemlisi, Avrupa Birliği'nin temel stratejik çıkarlarından biri olan deniz güvenliği konusunda hem güvenlik açısından, hem de ekonomik ve ticari açıdan çok iyi bir müzakere yaptık. Denizlerde seyir özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik artan bir tehdit görüyoruz ve jeo-stratejik rekabetlerin artmasıyla deniz güvenliği, hala korsanlık faaliyetleriyle ve organize suçla mücadele ediyor. Üye devletlerin, denizcilik özgürlüğünü ve deniz güvenliğini güvence altına alma konusunda açık bir ilginin olduğunu ve deniz güvenliği sağlayıcısı olarak bir Avrupa Birliği rolü için artan talep görüyoruz" dedi.

“YAPAZ ZEKÂ KONUSUNDA ETKİLEŞİMDE BULUNDUK”

Federica Mogherini’nin ardından konuşan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, “Dün gece ben ve Avrupalı meslektaşlarım, teknoloji endüstrisinden ve sivil toplumdan liderlerle yeni teknolojiler ve yapay zekâ konusunda etkileşimde bulunma fırsatı yakaladı. Küresel rekabete ayak uydurmanın, Savunma idaresinin çok ötesinde önlemler gerektirdiği açık. Dışişleri Bakanları ile birlikte hibrit tehditlerle ilgili bir öğle yemeği oturumu yaptık. Hibrit tehditler, güvenlik ortamımızın kalıcı bir parçasıdır ve bunlara karşı koymak, Finlandiya ve Avrupa'nın başka bir yerindeki çalışmalarımızın büyüyen bir parçasıdır. AB ve üye ülkeleri, hibrit tehditlere karşı dayanıklılıklarını ve yeteneklerini güçlendirmelidir. Bu çalışmayı ilerletmek, başkanlığımız sırasında Finlandiya için bir başka önemli önceliktir” dedi.

DHA

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