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12 Aralık 2019 Perşembe 09:48:12 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:52:00

İki gün önce Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

Şili'de 38 kişiyi taşıyan ve salı günü kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, 10 aralıkta 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bölgede insan kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Fernandez, basına yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir haber aldık bugün hava kuvvetlerinden, kaybolan uçağın parçalarının ve insan kalıntılarının bulunduğunu bildirdiler. Çok üzücü ve zor bir durum. Şunu anlamak lazım ki uçakta kaybolan kişilerin yakınlarının bir umut ışığı vardı ve bugün her şey değişti." ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarına dair umudumuz kalmadı"

Uçakta bulunan askerlerden Cristian Venegas Godoy'un yakını Ximena Hartsock da twitter hesabından, kurbanların ailelerinin bilgilendirildiğini doğruladı.

Hartsock, paylaşımında, "Ailelerimiz, denizde insan kalıntılarının bulunduğuna dair bilgilendirildi. Artık yaşadıklarına dair umudumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bulunan kalıntıların, kimlik tespiti için uzmanlar tarafından analiz edilmesi bekleniyor.

Ülkenin güneyindeki Magallenas bölgesi başkenti Punta Arenas'tan, Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru havalanan Şili Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi uçakla irtibat, uçağın kalkışından bir saat 7 dakika sonra kesilmişti.

Uçakta hava kuvvetleri komutanlığı mensubu 17 mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu olmak üzere 38 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Uçakla irtibatın koptuğu Drake Geçidi olarak adlandırılan bölgenin, Antartika ile Güney Amerika'yı ayıran en fırtınalı bölgelerden biri olduğu biliniyor.

AA

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