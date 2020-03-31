İki dakikada sonuç veren Kovid-19 testine onay çıktı
ABD'de Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) testine onay verdi.
FDA'dan yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.
Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
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