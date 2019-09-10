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10 Eylül 2019 Salı 09:17:31 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:18:19

İki ABD’li komutan 'güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyor

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) ve ABD Avrupa Kuvvetleri’nden (EUCOM) Orgeneral Thomas Bergeson ile Ağuustos ayında Türkiye’de bulnunan Korgeneral Stephen Twitty, Kuzeydoğu Suriye'deki güvenli bölge uygulamasına ilişkin kilit konuları tartışmak üzere bu hafta başlarında Türk genelkurmay liderleriyle Ankara'da bir araya gelecekler.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Thomas Bergeson ve geçen Ağustos ayında Ankara'da bulunana ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Stephen Twitty’nin, bu haftanın başlarında Türk mevkidaşlarıyla, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizmasının uygulanmasına ilişkin Türkiye'nin gelecekteki desteği ve  diğer faaliyetleri tartışmak üzere Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

 Açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve danışmanın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın anahtarı olduğu aktarılırken, güvenli bölge konusundaki çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için belirlenen takvime uyulduğunun ve pek çok alanda da takvimin ilerisinde olduğunun altının çizilmesi ise dikkat çekti. Diğer taraftan, “Güvenli bölgenin devam eden başarısı, IŞİD'in Kuzeydoğu Suriye'de yeniden birleşmesini önleyecek ve Koalisyon ve SDG'li ortaklarımızın IŞİD'i yenmeye odaklanmış kalmasını sağlayacaktır” denildi.

Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan ise pazar günü,  “Güvenli bölge için istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz’ demişti.

Erdoğan, Türkiye’nin taleplerinin gerçekleşmemesi halinde Suriye’nin kuzeyine operasyon için eylül sonu için takvim koymuştu.

(NTV)

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