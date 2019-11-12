IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor! Ahlakları bozuluyormuş

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı günden beri terör örgütü destekçilerinin hedefinde.

PKK ve YPG destekçileri Avrupa'da Türk vatandaşları ve THY bürolarına saldırıyor. Kuzey Irak'ta Türk malları boykot ediliyor. Üst üste Türk malı almayın çağrıları yapılıyor.

Bunlara yeni bir boykot çağrısı daha eklendi.

AHLAKI BOZUYORMUŞ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kültür ve Gençlik Bakanlığı, Türk dizilerinin Kürt toplumunun ahlakını bozduğu gerekçesiyle televizyon kanallarını uyardı.

Öte yandan Türk dizilerinin yayınlanmaya başladığından bu yana bölgede; boşanmanın ve şiddet olaylarının da arttığı belirtilerek bunun nedeni olarak Türk dizileri gösterildi.

Türk dizilerinin Kürt toplumunun ahlakı ve kültürü ile uyuşmadığı da belirtildi.