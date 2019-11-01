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01 Kasım 2019 Cuma 13:14:16 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:15:19

IKBY Bölge Bakanı Maruf: Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum Erbil'i de etkiler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Aydın Maruf, "Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum mutlaka Erbil'i de etkiler. Neticede IKBY, Irak'ın bir bölümüdür." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Azınlıklardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesinin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durumun mutlaka Erbil'i de etkileyeceğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösteriler ve son gelişmeler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde patlak veren hükümet karşıtı gösteriler konusunda IKBY hükümetinin tavrına ilişkin, "Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum mutlaka Erbil'i de etkiler. Neticede IKBY, Irak'ın bir bölümüdür. Buradaki hükümet, Bağdat'ta olan son gelişmeler (gösteriler) barış yoluyla halkın tüm isteklerini desteklediğini daha önce bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Halkın haklı taleplerinin dile getirildiği şiddetten uzak gösterilerin mutlaka olumlu karşılık bulacağını söyleyen Maruf, ortaya çıkan herhangi bir şiddetin ise hem Bağdat'a hem de Erbil'e birçok alanda olumsuz yansıyacağını aktardı.

Maruf, Irak hükümetinin halkın taleplerini dinlemesi gerektiğini belirterek, "Çünkü geçmişte Irak'ta gerçekten birçok yolsuzluk oldu. 2003'ten sonra Irak'ta başa gelen hükümetler döneminde yapılan hata ve yolsuzlukların hepsi bugün Adil Abdulmehdi hükümetinin üzerine birikmiştir." diye konuştu.

"Gösterilerin IKBY'ye geleceğini zannetmiyorum"

Aydın Maruf, gösterilerin IKBY sokaklarına sıçrayıp sıçramamasına ilişkin şunları söyledi:

"Buraya geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Bağdat'taki durum buraya göre daha farklıdır. Orada (Bağdat) çok sorunlar var. Erbil şu an hem siyasi hem güvenlik hem de idari olarak istikrarlı bir durumda."

Bağdat-Erbil hattında sorunların çözümü için yapılan görüşmelere de değinen Maruf, gösteriler nedeniyle görüşmelerde bir duraklama olduğunu ifade etti.

"Bağdat, IKBY hükümetinin sesini dinlemesi gerekir"

İkili görüşmelerin önemini vurgulayan Maruf, "Neticede Erbil yönetimi, Irak'ın bir parçası. O yüzden Bağdat'ın buradaki hükümetin sesini ve problemlerini dinlemesi gerekir. IKBY hükümeti, Bağdat'a iyi niyetini de gösterdi. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Gelecek günlerde daha hızlı bir şekilde görüşmeler yapılacaktır." dedi.

En temel sorunlardan bütçe ve petrol meselesinde iki tarafın yakın zamanda bir sonuca varabileceğini belirten Maruf, Bağdat ile Erbil arasında olumlu görüşmelerin ortaya çıktığını ifade etti.

Ankara-Erbil ilişkileri

Türkmen siyasetçi Aydın Maruf, Ankara-Erbil ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, "Ankara ile Erbil arasında geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler var. Gelecekte de ilişkilerin ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Belki önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretler olabilir. IKBY, bu ilişkilerin daha iyi olması ve ilerlemesini istiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Maruf, Ankara'nın hem Irak hem de IKBY'deki tüm etnik unsurlara destek verdiğini hatırlattı.

Aydın Maruf, Türkiye'nin gerek Bağdat gerekse Erbil ile iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile diplomatik ve siyasi ilişkiler hem Bağdat ile hem de Erbil ile iyi bir seviyeye geldi. İlişkilerin iyi olması için çaba harcıyoruz. İyi ilişkiler olduğunda bölgede yaşayan tüm etnik gruplar için olumlu bir gelişme olur." ifadelerini kullandı.

(AA)

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