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03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31:41 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32:34

IKBY Başkanı Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı: Soykırım olarak tanıyın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletlere (BM) terör örgütü DEAŞ'ın 5 yıl önce Ezidilere düzenlediği saldırıyı soykırım olarak tanımaları çağrısında bulundu.

Barzani, sosyal medya hesabı Twitter'dan, DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırının 5. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidiler ve IKBY'nin diğer bölgelerinde gerçekleştirdiği "vahşi saldırılarda" hayatını kaybedenleri 5. yılda saygıyla andıklarını belirten Barzani, "Terörü kökünden kurutup, kaçırılanları evlerine getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Barzani ayrıca "Benzer durumların tekrar yaşanmasını engellemek için BM'ye bu saldırıyı soykırım olarak tanıması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

- DEAŞ SALDIRISININ BİLANÇOSU
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'nin açtığı kamplara yerleştirildi.

(AA)

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