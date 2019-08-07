İİT'den Keşmir krizi için çözüm çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan ile Pakistan arasındaki çekişmeli bölge Keşmir'de yaşanan krizin müzakere ile çözümlenmesi çağrısında bulundu.

İİT tarafından Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Cammu Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine işaret edilerek, yaşananlardan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Ayrıca taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İslam Zirvesi ve İİT Dışişleri Bakanları toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde krize müzakerelerle çözüm bulmaları çağrısı yapıldı.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Kureyşi de uluslararası toplumdan Cammu Keşmir halkının korunması için bir an önce harekete geçmesini istedi.

Cidde'de düzenlenen olağanüstü toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi dışında İİT Cammu Keşmir Temas Grubu üyesi Türkiye, Azerbaycan, Nijer ve Suudi Arabistan'dan temsilciler katıldı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı



Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Keşmir sorunu



İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)