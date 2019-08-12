  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu
Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi
Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da
İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek
Mensah da listede Mensah da listede
Khedira'ya onay çıkmadı Khedira'ya onay çıkmadı
Albayrak geldi Falcao yok Albayrak geldi Falcao yok
Kolarov defteri kapandı Kolarov defteri kapandı
Fırtına'ya değil Fener'e Fırtına'ya değil Fener'e
Elyounoussi'den yeşil ışık Elyounoussi'den yeşil ışık
'Avcı Beşiktaş'a uygun' 'Avcı Beşiktaş'a uygun'
Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
12 Dev Adam'dan Senegal'e 35 sayı fark 12 Dev Adam'dan Senegal'e 35 sayı fark
Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi
Radamel Falcao'dan Galatasaray sözleri: Orada oynamak heyecan verici olur Radamel Falcao'dan Galatasaray sözleri: Orada oynamak heyecan verici olur
Fenerbahçe Daniel Sturridge'in peşinde Fenerbahçe Daniel Sturridge'in peşinde
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Moody’s'ten ek gümrük vergisi uyarısı Moody’s'ten ek gümrük vergisi uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:23:42 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:25:41

İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin ibadet eden Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını kınanarak, "Yaşananlar, İsrail'in kutsal mekanların hürmetine yönelik tekrarlayan ihlallerinin bir uzantısıdır. Olanlar Cenevre Anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Hristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik tekrarlayan saldırılarını sonlandırması için uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

(AA)

Yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu!
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hükümet ve Türk-İş memur zammında anlaştı!
Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!
Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar dikkat
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı
Devletimizin direnci tüm oyunu bozdu
Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor
Türkiye'de uzayda da büyüyor! Artık biz de söz sahibiyiz
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Helikopterler denizden su taşırken almış...
Emeklilikte yeni zam sistemi! Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ