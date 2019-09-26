26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:56:28
İhtiyar kick boksçu
İngiltere’de 3 torun sahibi olan 76 yaşındaki Jean Baldwin, 2013’te kocasını kaybettikten sonra kick boks yapmaya başladı.
Kısa sürede profesyonelleşen yaşlı kadın, ‘İngiltere’nin en yaşlı kick boksçusu’ unvanını da aldı. Yakında ilk resmi maçına çıkarak kendinden 16 yaş küçük rakibiyle dövüşecek olan Baldwin, maçtan elde edilecek geliri bir hayır kurumuna bağışlayacak.
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