İhtiyar kick boksçu

Kısa sürede profesyonelleşen yaşlı kadın, ‘İngiltere’nin en yaşlı kick boksçusu’ unvanını da aldı. Yakında ilk resmi maçına çıkarak kendinden 16 yaş küçük rakibiyle dövüşecek olan Baldwin, maçtan elde edilecek geliri bir hayır kurumuna bağışlayacak.