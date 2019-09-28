İhbarcı CIA ajanı! Azil sürecinde yeni iddia

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump ile Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıklamıştı. Mektupta, Trump'ın söz konusu görüşmede, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi rakibine karşı yabancı bir devlet başkanından müdahale talep ettiği ileri sürülmüştü.

NEW YORK Times, adı açıklanmayan görevlinin, bir dönem Beyaz Saray'da çalıştığını yazdı. Şikayeti yapan istihbarat görevlisi, Beyaz Saray yetkililerinin Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını örtbas etmeye çalıştığını iddia ediyor. Trump, görüşmede Zelenskiy'e, “gelecek yılki başkanlık yarışında önde gelen Demokrat Partili rakibi olan Joe Biden hakkında soruşturma başlatılması” için baskı yapıyor. Önceki gün kamuoyuna açıklanan şikayette, görüşme dökümünün alışıldık bilgisayar sisteminde saklanmadığı, gizli bilgilerin saklanmasında kullanılan ayrı bir sisteme konulduğu söyleniyor. Demokrat Partililer, Trump'ı Demokrat Parti'nin gelecek yılki başkan adayı olmaya çalışan Biden'ı karalamak için yabancılardan yardım almakla ve Ukrayna'ya askeri yardımı da pazarlık kozu olarak kullanmakla suçluyor.

'CADI AVI'NA BENZETTİ

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na verdiği ifadede, “Muhbir doğru olanı yaptı. İyi niyetle hareket etti” dedi. ABD Başkanı Trump ise, iddiaları reddediyor ve azil sürecini “aldatmaca” ve “bir diğer cadı avı” diye tanımlıyor. Trump, Zelenskiy ile görüşmeden günler önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı engellediğini kabul etti, ancak bunu Zelenskiy'i Biden'ın soruşturulması için zorlamak için kullandığı suçlamasını reddetti. Trump, “Demokratlar Cumhuriyetçi Parti'yi ve onun savunduğu her şeyi parçalamaya çalışıyor. Bir arada durun, oyunlarını görün ve sıkı mücadele edin. Söz konusu olan bizim ülkemiz” değerlendirmesini yaptı.